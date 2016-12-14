В Перми пес клыками разодрал ребенку лицо

В минувший вторник в Индустриальном районе Перми пес набросился на ребенка и вцепился клыками ему в лицо.

Чудовищный инцидент произошел у школы номер 100 в микрорайоне Ераничи, где мужчина гулял со своей собакой. Маленький мальчик попросил разрешение погладить животное на поводке, и хозяин согласился. Пес, однако, был не очень рад этому и кинулась на школьника. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, собака набросилась на мальчика и разодрала ему губу и щеку.

В настоящий момент ребенок находится в больнице в состоянии шока. Интересно, что после случившегося владелец питомца представился доктором и заявил, что повреждения не представляют никакой опасности, а затем ушел.