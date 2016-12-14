Житель Набережных Челнов повесился в собственном офисе

В Набережных Челнах в минувший вторник было совершено самоубийство.

В одном из офисов, расположенных на улице 11-й комплекс, в конце рабочего дня нашли тело мужчины - он повесился прямо на рабочем месте. Согласно данным издания "Челнинские известия", труп супруга нашла жена покойного, которая зашла за ним в офис после того, как он перестал отвечать на звонки.

Самоубийца оставил записку, содержание которой сейчас не разглашается. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося.