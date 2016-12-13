В Санкт-Петербурге суррогатная мать забрала деньги и сбежала с младенцами

Громкое дело рассматривает суд Санкт-Петербурга. Суррогатная мать и биологические родители не могут поделить рожденных детей.

Как сообщается, разногласия между заказчиками и исполнителем появились еще на этапе беременности. Суррогатная мать, которая вынашивала наследников для бездетных супругов, решила изменить договоренности. Узнав о том, что на свет появятся близнецы, она предложила поделить детей. Одного оставить ей, а второго отдать биологическим родителям. Заказчики ответили отказом, сообщает vesti.ru.

Однако это не остановило суррогатную мать. После рождения детей она получила от заказчиков деньги и скрылась, прихватив с собой младенцев. Даже несмотря на то, что суд вынес вердикт в пользу биологических родителей новорожденных, сбежавшая женщина не отдала малышей. Она подала апелляцию.