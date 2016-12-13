ФСБ сообщает об активизации украинских националистов в Крыму

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о том, что украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активной фазе подготовки и реализации террористических замыслов на территории Крыма.

Кроме того, по словам Бортникова, которые цитирует РИА Новости, за минувший год ФСБ удалось нейтрализовать две украинские диверсионные группы, которые планировали нападения на важные объекты в Крыму. Также было задержано почти 900 преступников и их пособников, а 129 террористов, в том числе и 22 главаря, - ликвидированы.

Всего, по словам Бортникова, удалось предотвратить 42 преступления террористической направленности.

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