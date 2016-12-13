В Нижнем Тагиле младенец погиб от ожогов, полученных из-за включенного обогревателя

В Нижнем Тагиле новорожденный ребенок погиб от ожогов, которые он получил, когда люлька, в которой он спал, воспламенилась от включенного обогревателя.

По предварительным данным, чтобы прогреть холодную квартиру, 27-летний отец ребенка включил обогреватель и оставил рядом с ним люльку-переноску с маленькой дочерью. Не предполагая, что это может привести к трагедии, молодой человек на какое-то время вышел из комнаты, оставив младенца в люльке.

От термического воздействия переноска загорелась. Девочка получила ожоги, от которых в тот же день скончалась в больнице.

В настоящий момент в отношении отца погибшего ребенка возбуждено уголовное дело. Молодой человек подозревается в причинении смерти по неосторожности.

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