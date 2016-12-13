В Яранском районе в ДТП погиб 35-летний мужчина

В субботу, 10 декабря, в Яранском районе произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись «Форд Фокус» и «Хендай Гранд Старекс». В аварии погиб молодой мужчина. Еще трое человек получили травмы.

Происшествие произошло в 6.50 на 148-ом километре автодороги «Вятка». По предварительным данным Управления ГИБДД России по Кировской области, водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Хендай Гранд Старекс», под управлением 53-летнего водителя.

В результате происшествия 35-летний мужчина-пассажир автомобиля «Форд Фокус» погиб, водителя автомобиля «Форд Фокус» увезли на «скорой» в больницу. Водитель и 49-летняя женщина-пассажир автомобиля «Хендай Гранд Старекс» получили травмы, не госпитализированы.