В Ивановской области мать насмерть заморозила ребенка во время прогулки

Многодетная мать в городе Вичуга (Ивановская область) решила проветрить сестер-близняшек и вывезла их в коляске на веранду частного дома. Спустя три часа, одна из девочек признаков жизни уже не подавала…

Трагический инцидент произошел 9 декабря, но известно о нем стало только сегодня, передают РИА Новости.

В тот день в Вичуге стоял легкий морозец - минус 3 градуса. Мать около пяти часов вечера вывезла в коляске двоих девочек (им было по 1,9 года) на веранду дома и ушла по делам, периодически навещая детей.

Когда в девятом часу вечера бабушка девочек решила «проветривание» прекратить и принесла их в дом, одна из близняшек признаков жизни уже не подавала. Родительница вызвала скорую, но врачи уже ничего поделать не могли: ребенок скончался.

Ведется следствие, проводится экспертиза для установления причин гибели ребенка.