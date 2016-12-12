Житель Астрахани выбросил с десятого этажа беременную собаку

Жуткий инцидент произошел в Астрахани. Молодой человек выбросил с десятого этажа собаку, ожидавшую появления на свет щенков.

Как стало известно, бездомное животное приютили жители одного из домов. Они пожалели беременную собаку, скитавшуюся по холоду без еды и питья. Люди стали заботиться о бедном псе, подкармливая его. Однако приют, предоставленный ими, стал для собаки последним, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что молодой человек выбросил несчастную собаку с высоты десятого этажа. По предварительным данным, ему помешал ее громкий лай. Сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы за жестокое обращение с животными.