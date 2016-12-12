Владелец Hummer, который катался у здания МГУ, арестован

В понедельник, 12 декабря, владельца автомобиля Hummer, который разъезжал по территории МГУ им. М.В. Ломоносова, арестовали на четырнадцать суток.

Ранее сообщалось, что за рулем машины находилась девушка, которая каталась по пешеходным дорожкам и заезжала на лестницу университета. Как сообщает пресс-секретарь суда Алена Самоходкина, владелец Hummer был признан виновным по ч .1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", передает ТАСС.

Водитель иномарки, арестованный на четырнадцать суток, полностью признал свою вину. Вероятно, сообщения о том, что за рулем находилась девушка, связаны с тем, что внедорожник имеет вишневый цвет.