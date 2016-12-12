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В Тульской области школьницу могла задушить собственная собака

12 декабря 2016, 12:23 [ «АН-онлайн» ]

В Тульской области школьницу могла задушить собственная собака
фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье, 11 декабря, в Киреевске Тульской области было обнаружено тело двенадцатилетней девочки.

Труп без всяких следов насилия увидели родители погибшей, когда вышли во двор дома. В настоящий момент причину смерти установить не удалось. Как сообщает Myslo, есть предположение, что девочку могла нечаянно во время игры задушить собственная собака - на шее у школьницы был шарф, а вот следов укусов никто не нашел.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Татьяна Грызлова. 

 

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