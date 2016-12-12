Житель Москвы в течение десяти лет держал в сексуальном рабстве жену и детей

Житель Москвы в течение десяти лет держал в сексуальном рабстве свою 41-летнюю супругу, двух дочерей и сына.

Мужчина также заставлял своих малолетних детей присутствовать при регулярных оргиях. Как сообщает портал Life, на 47-летнего отца в полицию заявила восемнадцатилетняя дочь. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и выяснили, что насильник и впрямь занимался непристойностями не только с женой, но и с собственными детьми. Более того, он угрожал им расправой, если они обратятся в полицию. Девушка, подавшая заявление, призналась, что решилась во всем признаться после того, как ее брата забрали в армию - он был единственным, кто пытался противостоять извергу.

Возбуждено уголовное дело.