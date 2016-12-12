Башенный кран рухнул на рабочего в Самаре

Башенный кран рухнул на стройплощадке в Самаре и серьезно поранил одного из рабочих.

В понедельник, 12 декабря, согласно данным главка МЧС по региону, инцидент произошел на Южном шоссе, а пострадавшим является монтажник. Как сообщает РИА "Новости", в настоящий момент по факту происшествия проводит тщательную проверку Ростехнадзор.

Как сообщается, вышеуказанное происшествие случилось во время сборки башенного крана. В настоящий момент нет информации о состоянии рабочего.