Пассажиров высадили из состава в петербургском метро из-за поломки

Сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел инцидент - всех пассажиров высадили из вагонов одного поезда.

Данное действие было совершено в 7.44 по московскому времени на станции метро "Выборгская", расположенной на красной ветке. Как сообщает Life, ссылаясь на данные пресс-службы подземки, данную меру пришлось принять в связи с техническими неполадками в составе.

Внезапно пассажиры почувствовали резкий запах гари и сообщили об этом машинисту. После этого поезд высадил людей и направился в депо.