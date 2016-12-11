В Новгородской области двое детей провалились под лед и погибли

Три мальчика - два брата шести и трех лет, а также их шестилетний друг - провалились под лед на реке Шубинская Робья в деревне Залучье Новгородской области. Спасти удалось только одного из них.



По предварительным данным, два брата гостили у бабушки. Вместе с местным мальчиком они сначала катались с горки на санках, а затем пошли гулять на реку, где и провалились под лед. Крик о помощи услышала мать одного из них - благодаря этому ребенка удалось спасти. В настоящий момент он госпитализирован.

В настоящий момент тело одного из детей, трехлетнего мальчика, уже обнаружено. Ведутся поиски его шестилетнего брата.

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