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Мажоры на внедорожнике проехались по газонам МГУ (ВИДЕО)

11 декабря 2016, 16:06 [ «АН-онлайн» ]

Мажоры на внедорожнике проехались по газонам МГУ (ВИДЕО)
Фото: pixabay.com

Интернет-пользователи были возмущены очередной скандальной выходкой “золотой молодежи”. На этот раз внедорожник проехался по тротуару и газонам на территории Московского государственного университета.

Очевидцы сняли на видео, как Hummer вишневого цвета движется по запрещенной для транспорта территории. На записи видно, как внедорожник едет по заснеженным газонам, а затем снова выруливает на дорогу прямо через пешеходный переход.

В сентябре этого года “золотая молодежь” уже хвасталась в сети подобной выходкой. Тогда очевидцы засняли, как внедорожник проехался по ступеням лестницы одного из зданий МГУ, подъехав практически к самым дверям ВУЗа. Тогда героем ролика стал водитель черного Hummer с тонированными стеклами.

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