Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 декабря в Санкт-Петербурге. Известно, что «Мерседес» на полном ходу врезался в трамвай и загорелся. На месте происшествия погибли водитель и пассажир иномарки.

Дорожно-транспортное происшествие на проспекте Обуховской Обороны зафиксировано в сводках полиции в 00.05 11 декабря, передает «Росбалт».

Иномарка врезалась в трамвай напротив дома 153. Трамвай следовал по маршруту № 7, пассажиров в салоне не было по причине позднего времени.

Свидетели ДТП сообщают, что иномарка после удара загорелась: в машине перевозился баллон с газом. Пожар уничтожил не только «Мерседес», но и вагон трамвая. Вагоновожатую удалось спасти, а вот сидевших в автомобиле – нет. Водитель иномарки после удара был еще жив, прохожие пытались ему помочь, но двери авто заклинило.