Боец ММА Эндрю Уитни по прозвищу «Зверь» женщин не бьет, - так вышло случайно. Известно, что дама почти не пострадала, отделавшись сильным испугом, а боец обещал, что такое больше не повторится.

Американец «Зверь» в тот день (инцидент произошел 9 декабря) бился с казахстанским поединщиком Фаридом Шариповым, передает «Лента.ru».

После того, как судья объявил результаты боя (не в пользу «Зверя»), темпераментный боец «нокаутировал» воздух, выплеснув агрессию («спустил пар»), но при этом зацепил стоящую рядом даму (ринг-герл). Девушка получила лишь легкий удар в подбородок, но сам «Зверь» остался крайне недоволен своим поведением и обещал больше так не делать, а бить исключительно соперников по рингу.