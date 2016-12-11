В Татарстане горит завод по производству пластика, погибло пять человек

Возгорание на линии по производству пластиковых изделий в Нижнекамске (Татарстан) начался утром 11 декабря. К настоящему времени огонь удалось локализовать, погибло пять человек и шестеро получили ожоги.

В воскресенье утром в Нижнекамске загорелись производственные помещения по адресу Центральная, 77, передает «Лента.ru». С тяжелыми ожогами машины скорой помощи доставили в местную больницу шестерых пострадавших. Три человека погибли в огне. Позже под завалами обнаружили тела еще двоих погибших. Известно, что на момент прибытия пожарных расчетов площадь горения составляла более ста квадратных метров.

На пожаротушении работает 68 огнеборцев и 18 единиц спецтехники. Причины возгорания пока не установлены.