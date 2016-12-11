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СМИ: в Ярославле боец Росгвардии совершил суицид

11 декабря 2016, 09:19 [ «АН-Ярославль» ]

СМИ: в Ярославле боец Росгвардии совершил суицид
globallookpress.com

Боец Российской национальной гвардии погиб в минувшую пятницу во время дежурства в помещении Управления вневедомственной охраны Ярославского региона. Известно, что боец Росгвардии совершил суицид.

О самоубийстве бойца Росгвардии стало известно только сегодня, передает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе ведомства в ЦФО.

В Росгвардии инцидент никак не комментируют, - назначена доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но есть сведения, что на сведение счетов с жизнью молодого человека могла толкнуть безответная любовь. В ведомстве полностью исключают служебные мотивы самоубийства.

 

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