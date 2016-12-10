Житель Новосибирска жестоко истязал трехлетнюю падчерицу

В Следственном комитете России сообщили о том, что в Коченевском районе Новосибирской области задержали мужчину, который бил и истязал свою трехлетнюю падчерицу.

Подозреваемому уже предъявили обвинение. Как говорится на официальном сайте СК РФ по региону, в отношении фигуранта дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выяснилось, что с сентября по ноябрь текущего года мужчина регулярно избивал маленькую девочку в воспитательных целях. Отчим нередко бил юную падчерицу ладонью по лицу, а также ударял скалкой по ягодицам за то, что она не умела считать до десяти.