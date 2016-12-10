Жительница Тулы забыла маленького сына на морозе

Жительница Тулы минувшим вечером, 9 декабря, забыла на морозе своего шестилетнего сына.

Ребенок был обнаружен на улице проходившей мимо женщиной, которая незамедлительно обратилась в полицию. Маленький мальчик не смог рассказать, где именно он живет, кто его родители и как с ними можно связаться. Более того, потерявшийся сильно замерз и решил зайти в магазин, чтобы согреться, сообщает myslo.ru.

Через несколько часов к полицейским обратилась 25-летняя женщина, которая заявила о пропаже своего шестилетнего сына. Впоследствии выяснилось, что речь идет именно о найденном ранее мальчике. Позже стало известно, что ребенок остался с родственницей женщины, которая и забыла его на улице, а мать тоже вовремя не спохватилась.