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Авария на теплотрассе в Крыму ликвидирована

10 декабря 2016, 15:41 [ «АН-онлайн» ]

Авария на теплотрассе в Крыму ликвидирована
фото: globallookpress.com

Днем в субботу, 10 декабря, авария на теплотрассе в Керчи была ликвидирована сотрудниками коммунальных служб.

На официальном сайте крымского управления МЧС уточнили, что ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе были полностью завершены в 12.30. В настоящий момент специалисты активно производят заполнение системы водой и осуществляют запуск работы котельной.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в связи с прорывом на теплотрассе в Керчи более пятнадцати тысяч человек лишились теплоснабжения.

 

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