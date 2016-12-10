Авария на теплотрассе в Крыму ликвидирована

Днем в субботу, 10 декабря, авария на теплотрассе в Керчи была ликвидирована сотрудниками коммунальных служб.

На официальном сайте крымского управления МЧС уточнили, что ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе были полностью завершены в 12.30. В настоящий момент специалисты активно производят заполнение системы водой и осуществляют запуск работы котельной.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в связи с прорывом на теплотрассе в Керчи более пятнадцати тысяч человек лишились теплоснабжения.