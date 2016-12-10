В одном из московских общежитий вспыхнул пожар, три сотни человек эвакуированы

В субботу, 10 декабря, в одном из общежитий на юго-востоке Москвы внезапно вспыхнул пожар.

Из здания, объятого пламенем, специалистами были оперативно эвакуированы не менее трехсот человек. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что огонь возник в одном из помещений общежития, расположенного в доме номер 99 на Рязанском проспекте, передает "Газета.Ru".

В настоящий момент выясняются точные причины и площадь пожара. Информации о жертвах и пострадавших в ходе происшествия пока не поступало.