На трассе в Якутии опрокинулся микроавтобус

Сегодня утром в Якутии на федеральной трассе “Лена” опрокинулся микроавтобус, в салоне которого находилось семь человек. Все они получили травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, микроавтобус ехал из Якутска в Нерюнгри, но на 450 километре трассы водитель не справился с управлением. В салоне находилось семь человек, все они пострадали в результате аварии, причем двое из них получили тяжелые травмы. Один пассажир оказался зажат конструкциями машины, спасателям пришлось применить специальные инструменты, чтобы его освободить.

В экстренных службах отметили, что температура воздуха на момент аварии была -45 градусов.

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