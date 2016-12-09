На вокзале в Новосибирске пассажир разделся и начал кричать

На вокзале в Новосибирске на днях произошел курьезный случай.

Один из пассажиров привлек к себе большое внимание сотен людей - он разделся догола и громко кричал, сильно размахивая руками. Вероятно, мужчина намеренно хотел приковать к себе взгляды, и наиболее верным способом ему показалось избавление от одежды.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, человек кричал, что кто-то должен немедленно извиниться перед ним и лишь тогда он снова оденется. Причины инцидента не установлены.