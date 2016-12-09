В Магадане родители два года держали в машине своих детей

Семья из Орловской области, переехавшая в Магадан, два года держала в машине своих детей.

СК России по Магаданской области начали проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Выяснилось, что дети двух и четырех лет были лишены нормальных условий проживания, гигиены и питания в течение двух лет - пока их родители и дедушка переезжали в Магадан из Орловской области на автомобиле УАЗ, передает "Российская газета".

Впоследствии при осмотре малышей врач выявил у них телесные повреждения, которые напоминают обморожение или же ожоги. Сейчас детей забрали у матери и отца и поместили в специальное учреждение.