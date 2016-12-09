Жителю подмосковного Домодедова предъявили обвинение в убийстве ребенка

В пятницу, 9 декабря, 36-летнему жителю подмосковного Домодедова предъявили обвинение в совершении насильственных действий, а также убийстве восьмилетнего ребенка.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, отметив, что собрано достаточное количество доказательств для предъявления обвинений жителю Домодедово в совершении преступлений по 2 ст. 105 и 4 ст. 132 УК РФ "Убийство малолетнего" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", передает сегодня ТАСС.

Выяснилось, что с августа по декабрь текущего года мужчина регулярно совершал насильственные действия сексуального характера со своим пасынком. В начале декабря он, находясь в состоянии наркотического опьянения, задушил ребенка в своей машине и закопал тело в снегу у кладбища.