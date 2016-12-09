Житель Твери заживо сгорел в сарае

Житель Твери сегодня заживо сгорел в собственном сарае.

В МЧС около 12.00 поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем в постройке на 2-й улице Вагонников, после чего на место был направлен расчет из ПСЧ-3. Позже было установлено, что пламя возникло в хозяйственном помещении. Уже к 12.25 пожарным удалось укротить огонь и войти в помещение. Там они обнаружили сильно обгоревший труп, передает Tverigrad.

Позже выяснилось, что в ходе пожара погиб 36-летний мужчина. В настоящий момент устанавливается точная причина случившегося.