Россиянке грозит тюрьма за то, что она съела поросенка

Неординарный случай произошел в селе Тюменской области. Там могут посадить в тюрьму одну из местных жительниц за то, что она съела поросенка.

Правда, как сообщается, заколотая живность была не совсем обычной. На нее наложили арест судебные приставы после того, как хозяйка поросенка задолжала банку более шестидесяти тысяч рублей.

При этом следить, чтобы арестованное животное оставалось в целости и сохранности, обязали его владелицу. Но не тут-то было. Женщина взяла, да и заколола поросенка. А его мясо использовала для личных нужд, передает znak.com.

Теперь женщине грозит строгое наказание. По факту совершенных ею действий было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.