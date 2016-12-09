СМИ: дочь тренера ЦСКА могла совершить суицид из-за предательства любимого

В СМИ появилась информация, касающаяся причин гибели дочери тренера ЦСКА Игоря Аксенова. Ранее уже сообщалось, что девушка упала с высоты 23-го этажа в Москве.

По некоторым данным, 20-летняя Алёна Аксёнова встречалась с бойфрендом на протяжении примерно полугода. Девушка сильно любила парня, а тот играл ее чувствами. Как сообщается, он то расставался с Аленой, то снова возвращался. При этом девушка сильно переживала при каждом разрыве, пишет life.ru.

Как сообщается, в день гибели Алена, по всей видимости, также встречалась с любимым. Однако, когда она вернулась домой, тот прислал ей сообщение, в котором написал, что у него есть другая. Это и могло стать причиной произошедшего.

Следствие не исключает, что девушка могла покончить с собой. Также может быть возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.