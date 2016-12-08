В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание

Инцидент произошел в Ленинградской области. 78-летний пенсионер, являющийся мастером спорта, создал лыжную трассу в Торосово и ухаживал за ней, чтобы все желающие могли спокойно кататься. Однако, по словам мужчины, спуск облюбовали приезжие, которые стали его использовать не по назначению.

Вместо лыж они катались на «ватрушках» и санках. Таким образом, они портили лыжню, которую прокладывал пенсионер. В итоге спортсмены могли упасть и получить травмы.

Однажды пожилой мужчина не выдержал и сделал замечание приезжему с детьми и женщинами. Но тот даже не стал разговаривать с пенсионером, а просто размахнулся и ударил его. В итоге старик попал в больницу. Теперь у него не видит правый глаз. По словам врачей, произошла отслойка сетчатки, сообщает life.ru.

Драчуна задержала полиция. По словам пенсионера, он пытался пойти на «мировую». Однако пострадавший не согласился. Пенсионеру, который во время войны с фашистами прошел плен в двух немецких лагерях, очень обидно, что не уважают ни его труд, ни его возраст.