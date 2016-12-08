СРОЧНО
|18:01  Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо |17:21  Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить |17:04  Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран |16:51  Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде |16:40  Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016 |16:39  В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание |16:20  Определились все участники 1/16 финала Лиги чемпионов |15:44  Житель Красноярска решил покончить с жизнью, залив в себя монтажную пену |15:25  ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье, есть погибший |14:34  Исинбаева заявила, что создаст лучшую в мире антидопинговую систему |13:54  В Бурятии 15-летняя девочка свела счеты с жизнью |13:28  Семимесячного ребенка ударило током от гирлянды в Омске |11:50  Пенсионерке ампутировало ноги лифтом в московской поликлинике |11:41  Стало известно, чем закончились переговоры по Алеппо между МИД Германии и России |11:41  ФК «Зенит» арендовал у Петербурга стадион за рубль в год |11:35  В Тульской области девушка поссорилась с родственниками и покончила с собой |11:09  Крым вернул Украине более тысячи тонн продуктов |11:06  В Подмосковье женщина-водитель припарковала машину прямо на заборе |11:05  СМИ: в Сирию отправляется чеченский спецназ |09:51  Японский МИД официально объявил о визите президента Владимира Путина |09:51  В Москву прибыл советник Дональда Трампа |09:44  Штайнмайер в беседе с Лавровым потребовал немедленного перемирия в Алеппо |09:18  Комментаторы решили поспорить с болельщиками |09:17  Идеальный незнакомец |09:17  Почему знакомый судья не отдал победу Лебедеву? |09:16  Как Антон Бабиков обогнал самого Фуркада |09:15  На Олимпиаде чувствуешь всю страну |08:35  Пчелиные чудеса |08:34  Кофейная ловушка |08:33  Среднее на высшем уровне

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Происшествия

В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание

8 декабря 2016, 16:39 [ «АН-онлайн» ]

В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание
Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в Ленинградской области. 78-летний пенсионер, являющийся мастером спорта, создал лыжную трассу в Торосово и ухаживал за ней, чтобы все желающие могли спокойно кататься. Однако, по словам мужчины, спуск облюбовали приезжие, которые стали его использовать не по назначению. 

Вместо лыж они катались на «ватрушках» и санках. Таким образом, они портили лыжню, которую прокладывал пенсионер. В итоге спортсмены могли упасть и получить травмы.

Однажды пожилой мужчина не выдержал и сделал замечание приезжему с детьми и женщинами. Но тот даже не стал разговаривать с пенсионером, а просто размахнулся и ударил его. В итоге старик попал в больницу. Теперь у него не видит правый глаз. По словам врачей, произошла отслойка сетчатки, сообщает life.ru.

Драчуна задержала полиция. По словам пенсионера, он пытался пойти на «мировую». Однако пострадавший не согласился. Пенсионеру, который во время войны с фашистами прошел плен в двух немецких лагерях, очень обидно, что не уважают ни его труд, ни его возраст.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СЕл


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

В центре Львова открыли кафе "Шлюхарня"

В центре Львова открыли кафе "Шлюхарня"

Видимо, владельцы заведения хотели привлечь всеобщее внимание. В какой-то мере им это удалось. Шокированные жители города бурно обсуждают в Сети появление такого кафе в культурной столице Украины.

//Общество

В Туве обнаружили четвертый обломок "Прогресса"

В Туве обнаружили четвертый обломок "Прогресса"

В четверг, 8 декабря, на территории Республики Тыва был обнаружен четвертый обломок упавшего ранее космического корабля "Прогресс". Об этом сегодня рассказали в пресс-службе правительства региона.

//В мире

Ляшко облили томатным соком в кулуарах Рады (ВИДЕО)

Ляшко облили томатным соком в кулуарах Рады (ВИДЕО)

Таким способом воевавшая на стороне Киева в Донбассе гражданка Российской Федерации Юлия Толопа решила наказать депутата Верховной Рады за то, что тот не смог помочь ей с получением украинского паспорта.

//Общество

Стало известно, зачем проводился обыск в подразделении МВД России

Стало известно, зачем проводился обыск в подразделении МВД России

В стенах служебных помещений главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России были изъяты компьютеры и документы. Также задержали двоих подозреваемых.

//Происшествия

Житель Красноярска решил покончить с жизнью, залив в себя монтажную пену

Житель Красноярска решил покончить с жизнью, залив в себя монтажную пену

Строительный материал загерметизировался в организме мужчины, который обратился к врачам через четыре дня после отчаянного поступка. Как утверждают врачи, их пациента спасло от гибели лишь чудо.

//Наука

Ученые рассказали, как Солнце уничтожит Землю

Ученые рассказали, как Солнце уничтожит Землю

Астрономы, наблюдавшие за пожилой звездой в созвездии Кормы, сделали шокирующее заявление - Солнце в конечном итоге "убьет" Землю. Это произойдет, когда звезда исчерпает все свои запасы водорода.

//Здоровье

Названы продукты, способствующие распространению раковых метастазов (ВИДЕО)

Названы продукты, способствующие распространению раковых метастазов (ВИДЕО)

Важное исследование провели испанские ученые. Они выяснили, какие вещества, содержащиеся в продуктах, способствуют распространению раковых метастазов. О своем открытии ученые рассказали в Сети.

//Культура

Сергей Шнуров стал лауреатом Национальной музыкальной премии

Сергей Шнуров стал лауреатом Национальной музыкальной премии

Сегодня стало известно, что в Москве состоялось вручение наград престижной Национальной музыкальной премии. В текущем годы организаторы мероприятия вручали награды в шестнадцати номинациях.

//Шоу-бизнес

Певец Вадим Казаченко экстренно доставлен в больницу из-за ссоры с женой

Певец Вадим Казаченко экстренно доставлен в больницу из-за ссоры с женой

Знаменитый российский музыкант Вадим Казаченко в четверг, 8 декабря, был экстренно доставлен в больницу. У артиста, согласно некоторым данным, произошел микроинфаркт после ссоры с беременной женой.

//Политика

Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо

Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо

Как сообщили «АН-онлайн» накануне, документ грозит санкциями лицам, которые сотрудничают с режимом Башара Асада. Также авторы обращения обвиняют Россию в гуманитарной катастрофе, которая произошла в Алеппо.

//В мире

Украина запретила ввозить из России ряд книг

Украина запретила ввозить из России ряд книг

Верховная Рада приняла соответствующий закон. Теперь вся печатная продукция, ввозимая из России, будет проверяться экспертами «незалежной», которые решат, пропускать ее на территорию страны или нет.

//Новости ADWILE

//Спорт

Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить

Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов, который 9 декабря встретится с американцем Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night, поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

//Спорт

Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран

Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран

Президент Союза ММА России анонсировал 4-й по счёту международный турнир по смешанным единоборствам «Кубок Содружества», который соберёт в Сургуте свыше 100 бойцов из России и ближнего зарубежья.

//Общество

Ученые: скоро на Земле могут исчезнуть жирафы

Ученые: скоро на Земле могут исчезнуть жирафы

Ученые сделали шокирующее заявление. Они подсчитали, насколько сократилась популяция жирафов, и пришли в ужас. Если ситуация не изменится, то совсем скоро эти животные исчезнут с лица земли.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева шокировала Ивана Урганта своим декольте

Наташа Королева шокировала Ивана Урганта своим декольте

Певица Наташа Королева шокировала знаменитого телеведущего Ивана Урганта. Артистка пришла на его шоу в платье с невероятным декольте - столь откровенный вид буквально лишил мужчину дара речи.

//Спорт

Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде

Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде

Российские пловцы во второй соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в канадском Виндзоре принесли в копилку сборной четыре медали - одну золотую, две серебряных и одну бронзовую.

//Спорт

Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016

Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016

Женская сборная России по гандболу со счётом 17:22 уступила румынкам во втором матче предварительного этапа чемпионата Европы 2016 года в Швеции. В заключительном матче в группе D россиянки сыграют с Норвегией.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Полонский заявил в суде, что не совершал хищений

Полонский заявил в суде, что не совершал хищений

В четверг, 8 декабря, в Пресненском суде Москвы состоялись слушания по делу бизнесмена Сергея Полонского. Предприниматель отверг обвинения в хищении более 2,6 млрд рублей, которые были ему предъявлены.

//Происшествия

В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание

В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание

Пенсионер, который прошел плен в двух фашистских лагерях, оказался на больничной койке. Теперь у 78-летнего мужчины не видит правый глаз. По словам врачей, в результате удара произошла отслойка сетчатки.

//Общество

В Москву летит спецборт МЧС с пострадавшими в аварии в ХМАО

В Москву летит спецборт МЧС с пострадавшими в аварии в ХМАО

Днем в четверг, 8 декабря, в Москву направился специальный борт МЧС, который везет на лечение в столицу трех детей, пострадавших в серьезном дорожно-транспортном происшествии под Ханты-Мансийском.

//Спорт

Определились все участники 1/16 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/16 финала Лиги чемпионов

Окончательный состав участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов определился по итогам заключительных матчей шестого тура группового этапа турнира. Из российских клубов выйти из группы не смог ни один.

//В мире

Соратник президента Франции приговорен к трем годам тюремного заключения

Соратник президента Франции приговорен к трем годам тюремного заключения

Сегодня стало известно, что соратник действующего президента Франции Франсуа Олланда - Жером Каюзак - был приговорен к трем годам тюремного заключения. Данный приговор вынес сегодня Парижский суд.

//Общество

Эксперты назвали, какие регионы России популярны среди туристов, а какие нет

Эксперты назвали, какие регионы России популярны среди туристов, а какие нет

Специалисты ЦИК «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» составили список российских регионов в соответствии с их привлекательностью для туристов. Примечательно, что он значительно отличается от прошлогоднего.

//Новости партнеров

//В мире

В Париже началась жестокая война - с крысами

В Париже началась жестокая война - с крысами

Мэрия Парижа решила начать жестокую войну с крысами, которые заполонили улицы столицы Франции. В скором времени власти города осуществят ряд мероприятий с целью сокращения рядов опасных грызунов.

//Происшествия

ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье, есть погибший

ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье, есть погибший

В четверг, 8 декабря, на 33-м километре участка платной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург произошло ДТП. На дороге столкнулись автомобили Skoda и Infinity, вследствие чего погиб один человек.

//Общество

Доктор Лиза едет в Донецк, а затем отправится в Сирию

Доктор Лиза едет в Донецк, а затем отправится в Сирию

Елизавета Глинка, которая более известна как Доктор Лиза, намерена после Донецка поехать в Сирию. Об этом исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь" сообщила лично.

//Общество

В ООН подсчитали число жертв вооруженного конфликта в Донбассе

В ООН подсчитали число жертв вооруженного конфликта в Донбассе

За все время вооруженного противостояния на Востоке Украины погибло свыше 9,7 тысяч человек и ранено 22,779 тысяч. Среди указанных жертв – и мирные жители, и члены вооруженных формирований обеих сторон.

//Слухи, скандалы, сплетни

США и Британия нарушают неприкосновенность данных пассажиров?

США и Британия нарушают неприкосновенность данных пассажиров?

Прослушку звонков и просмотр сообщений с телефонов осуществляли сотрудники английских и американских сецслужб, утверждает газета Le Monde со ссылкой на документы беглого американца Эдварда Сноудена.

//Наука

На крышах городских домов нашли "звездную пыль"

На крышах городских домов нашли "звездную пыль"

На крышах зданий в Париже, Берлине и Осло ученые обнаружили следы космической пыли. Интересно, что это единственный случай за всю историю, когда специалистам удалось найти "звездную пыль" в пределах города.

//В мире

Террористы хотят, чтобы их эвакуировали из Алеппо

Террористы хотят, чтобы их эвакуировали из Алеппо

Террористы из группировки Джебхат ан-Нусра, запрещенной в России, которые ранее заявили, что никогда не покинут Алеппо, теперь согласны эвакуироваться из города по северному коридору - дороге Кастелло.

//Спорт

Исинбаева заявила, что создаст лучшую в мире антидопинговую систему

Исинбаева заявила, что создаст лучшую в мире антидопинговую систему

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на первом очередном собрании российского антидопингового агентства (РУСАДА) сказала, что российская антидопинговая система станет лучшей в мире.

//В мире

Туристы, приезжающие в Таиланд, рискуют заразиться малярией

Туристы, приезжающие в Таиланд, рискуют заразиться малярией

Власти Таиланда на днях сделали предупреждение для всех туристов, которые прибывают в страну. В настоящий момент на территории королевства существует серьезная опасность заражения малярией.

//Шоу-бизнес

СБУ не собирается отменять "черный список" артистов на время "Евровидения"

СБУ не собирается отменять "черный список" артистов на время "Евровидения"

Служба безопасности Украины (СБУ) не намерена отменять запрет на въезд российским исполнителям, внесенным в «черный список», даже на время проведения "Евровидения", которое пройдет в следующем году в Киеве.
helikon

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры