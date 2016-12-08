Житель Красноярска решил покончить с жизнью, залив в себя монтажную пену

Инцидент произошел в Красноярске. Мужчина решил покончить с жизнью и залил в себя монтажную пену.

Сообщается, что он сам пришел к врачам. Причем через четыре дня, как совершил отчаянный поступок. Пена затвердела и загерметизировала в организме мужчины пищевод и желудок. Чтобы извлечь ее из внутренних органов пациента, врачам пришлось провести операцию, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Однако медики уверяют, что угрозы для его жизни уже нет. Врачи также отмечают, что их пациенту очень повезло. Если бы пена осталась в глотке, это бы привело к удушью и мужчина умер бы в муках.