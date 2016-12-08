ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье, есть погибший

В четверг, 8 декабря, на 33-м километре участка платной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург произошло ДТП.

На дороге столкнулись автомобили Skoda и Infinity, вследствие чего погиб один человек, а еще один пострадал. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МВД региона, водитель одной иномарки Infinity врезался в стоящую на обочине машину марки Skoda, а затем сбил водителя транспортного средства и водителя другого автомобиля, который помогал первому.

Уточняется, что водитель погиб, а второй человек пострадал и был доставлен в больницу.