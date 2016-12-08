В Бурятии 15-летняя девочка свела счеты с жизнью

Суицид девочка совершила в стенах родной школы, оставив три предсмертные записки. Самоубийство произошло несколько дней назад в Туркинской средней школе, но о нем в интересах следствия не сообщалось.

В настоящее время, когда похороны девочки уже прошли, стали появляться сведения об этой трагедии, передает портал «tUday.ru».

Девятиклассница покончила с собой в минувший понедельник недалеко от актового зала. Три посмертные записки, оставленные девочкой, имеют разные даты, - школьница несколько дней не могла решиться на суицид. Все записки направлены на экспертизу.

Известно, что школьница была из многодетной благополучной семьи. Региональный следственный комитет расследует суицид, но от комментариев отказывается, ссылаясь на рекомендации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

За 9 месяцев 2016 года в Бурятии совершили суицид 22 ребенка в возрасте до 17 лет.