Пенсионерке ампутировало ноги лифтом в московской поликлинике

В минувшую среду в столичной поликлинике номер 220 на улице Заморенова случился чудовищный инцидент.

В результате падения в лифте пожилая женщина, находившаяся в кабине, получила тяжелейшие травмы и частичную ампутацию ног. Согласно данным ТАСС, пенсионерке пришлось провести экстренную операцию - ей оторвало ноги на уровне бедра. В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что 71-летняя женщина посетила терапевта, начала заходить в кабину лифта и упала. Ее ноги оказались зажаты дверьми, а кабина начала двигаться вверх.