В Тульской области девушка поссорилась с родственниками и покончила с собой

В городе Донской Тульской области девушка совершила самоубийство.

Прямо перед роковым поступком девятнадцатилетняя местная жительница сообщила своему отчиму о том, что плохо себя чувствует. Мужчина незамедлительно вызвал "скорую помощь", однако врачи, прибывшие на место, не смогли спасти девушку - она умерла в клинике. Предполагается, что причиной случившегося стало намеренное отравление лекарствами.

Как сообщает MysloНовости, к самоубийству молодую женщину мог подтолкнуть конфликт с родными. В настоящий момент следователи проводят проверку по факту случившегося.