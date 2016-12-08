Шторм заблокировал на островах Индии более 1400 туристов
8 декабря 2016, 07:20 [ «АН-онлайн» ]
По причине мощного урагана, который обрушился на Андаманский архипелаг в Индийском океане, туда не могут пробиться даже военные корабли ВМС Индии. Эвакуировать путешественников никто не в силах.
Ранее по причине мощного циклона индийские власти попытались вывести с островов Хавелок и Нейл на Андаманском архипелаге туристов, блокированных стихией, но гражданские суда с этим не справились, передает ТАСС.
В зоне урагана бушует мощный шторм в сочетании с тропическим ливнем и ни одно судно пробиться к гостям архипелага не может.
По самым скромным расчетам метеорологов, стихия может свирепствовать еще 48 часов. Четыре военных корабля ВМС Индии стоят на рейде в полусотне километров от островов в ожидании момента, когда можно будет пробиться к туристам.
Пока сообщений о пострадавших в ходе шторма нет. Не сообщается и то, есть ли среди блокированных туристов россияне.