Шторм заблокировал на островах Индии более 1400 туристов

По причине мощного урагана, который обрушился на Андаманский архипелаг в Индийском океане, туда не могут пробиться даже военные корабли ВМС Индии. Эвакуировать путешественников никто не в силах.

Ранее по причине мощного циклона индийские власти попытались вывести с островов Хавелок и Нейл на Андаманском архипелаге туристов, блокированных стихией, но гражданские суда с этим не справились, передает ТАСС.

В зоне урагана бушует мощный шторм в сочетании с тропическим ливнем и ни одно судно пробиться к гостям архипелага не может.

По самым скромным расчетам метеорологов, стихия может свирепствовать еще 48 часов. Четыре военных корабля ВМС Индии стоят на рейде в полусотне километров от островов в ожидании момента, когда можно будет пробиться к туристам.

Пока сообщений о пострадавших в ходе шторма нет. Не сообщается и то, есть ли среди блокированных туристов россияне.