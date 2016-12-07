Эксперты: пакистанский лайнер разбился, вряд-ли кто-то выжил

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что в Пакистане потеряна связь с пассажирским лайнером. Сейчас стало известно, что самолет разбился под городом Хавелиан. Спасательная операция только началась.

Как передает агентство Рейтер, тела погибших так обгорели, что их опознание будет сложным. Судя по состоянию фрагментов разбившегося лайнера, вряд ли кто-то мог выжить. Но спасатели работают.

Известно, что на борту воздушного судна находились 47 человек - пятеро пилотов и 42 пассажира.

Сообщается, что пилот разбившегося борта сигнализировал о нештатной ситуации незадолго до того, как самолет пропал с радаров.

Погибший борт летел из города Читрал (север Пакистана) в Исламабад.