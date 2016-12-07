Пациент московской поликлиники пострадал из-за оборвавшегося лифта

В одной из столичных поликлиник пациент, пришедший на обследование, получил серьезные травмы после того, как у лифта оборвался трос и тот рухнул с большой высоты.

После обхода врачей пациент вошел в кабину лифта, и в этот момент произошел обрыв троса. К счастью, примерно на уровне восьмого этажа у лифта сработала система торможения, которое не позволило кабине упасть в шахту. Тем не менее мужчина, находившийся в тот момент в лифте, получил переломы обеих ног.

Как сообщили в экстренных службах города, в настоящий момент прибывшие на место происшествия специалисты пытаются деблокировать лифт.

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