Трагичная история тургеневской собачки Му-Му сразу приходит на ум в этой истории, хотя собачка здесь не при чем: сеть столичных кафе называется «Му-Му» по аналогии с мычащей коровой. Но детям от этого не легче.

Шестнадцати детям, которые посетили ресторанчик «Му-Му» в Москве, теперь не намного легче, чем той тургеневской собачке: их сняли с поезда в Смоленске, чтобы доставить в больницу, передает «Лента.ru».

Выяснилось, что группа детей из Калининграда отравилась после посещения столичного кафе. Дети-туристы приезжали в Москву на экскурсию, которая закончилась острым отравлением и больничной койкой.

Роспотребнадзор Москвы закрыл кафе «Му-Му» на Нахимовском проспекте и приступил к масштабной инспекции предприятий столичного общепита.

Уже обнаружены нарушения в кафе на Проспекте мира и в Малом Гнездниковском переулке, где нашли норовирус второго генотипа (он как раз и вызывает инфекцию с симптомами отравления). Столовую при гостинице на Мосфильмовской улице, где останавливались туристы из Калиниграда, тоже закрыли на проверку.