В Казани горит колония, заключенных эвакуируют

По какой причине начался пожар, пока не сообщается, так как он еще не локализован. Известно, что горит помещение на территории внутри самой колонии строгого режима ИК-2. Все заключенные эвакуированы.

В Приволжском районе Казани горит колония строгого режима ИК-2, сообщает региональное МЧС. Площадь возгорания на момент прибытия пожарных команд превысила 200 квадратных метров. Сообщается, что колония находится на улице Производственная. Из-за пожара заключенных в количестве 400 человек перевезли в другую тюрьму. О пострадавших сведений пока нет, - эта информация уточняется. В настоящее время пожарные пытаются локализовать огонь.