ФСБ задержало группу подозреваемых в экстремизме в Подмосковье и столице

Как стало известно, ФСБ и спецназ провели масштабную операцию в российской столице и Подмосковье. Было задержано свыше двадцати пяти человек, которых подозревают в экстремизме, а также пособничестве террористам.

Напомним, что минувшей осенью спецслужбы уже обезвредили террористическую группировку. Ее членов подозревали в том, что они хотели организовать ряд терактов в Москве и Санкт-Петербурге. При обыске у них нашли целый арсенал оружия, а также взрывчатку, передает kommersant.ru.

Сообщается, что подозреваемые уже признали свою вину, а также рассказали, что они поддерживали связь с главарями террористов.