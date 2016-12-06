За взятку арестовали старшего следователя СК РФ

Стало известно о возбуждении нового громкого уголовного дела, касающегося получения крупной взятки. Как сообщается, задержан старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Александра Сорокина подозревают в том, что он получил сумму размером пятьдесят тысяч долларов от адвоката. За эти деньги он обещал предпринять ряд действий в отношении уголовного дела, которое находилось в его производстве, передает ТАСС.

Также сообщается, что подозреваемый заключен под арест на два месяца. Александру Сорокину грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.