Жительницу Подмосковья, укравшую 80 плиток шоколада, будут судить

Жительницу Подмосковья будут судить за кражу восьмидесяти плиток шоколада и более тридцати пакетов растворимого кофе.

Общая сумма ущерба, который был нанесен магазину, составила 17 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу московского ГУ МВД, с заявлением о краже кофе и шоколада в полицию обратилась менеджер продуктового магазина в деревне Щапово.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". Женщина в настоящий момент находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.