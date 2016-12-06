Задержана банда преступников, похищавшая деньги с банковских карт пенсионеров

В Ростове-на-Дону задержана группа подозреваемых в похищении денег с банковских карт пенсионеров в Москве.

Мошенники звонили пожилым людям по телефону и представлялись сотрудниками социальных служб. Пенсионерам сообщалось, что они попали под государственную программу "Дети войны" и предлагали продиктовать номера банковских карт, куда якобы будут перечислены деньги.

Сейчас, согласно данным ТАСС, выявлены двадцать пенсионеров, которые могли быть ограблены именно по этой схеме. Общая сумма "улова" мошенников оценивается примерно в 500 тысяч рублей.