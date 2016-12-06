Адвокат скончался прямо в московском суде

Сегодня стало известно, что во время следственных действий в Тимирязевском суде в Москве скончался адвокат.

В настоящий момент сотрудники полиции столицы выясняют причины смерти юриста в здании суда. Как сообщает во вторник агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, 66-летний адвокат по имени Симон Цатурян скончался прямо в одном из кабинетов суда.

Есть предположение, что причиной случившегося стала сердечная недостаточность, однако эта информация пока не подтверждена. Ведется проверка по факту смерти юриста.