Ученик питерской коррекционной школы скончался после урока физкультуры

Ученик девятого класса коррекционной школы Санкт-Петербурга был доставлен в одну из больниц города в состоянии клинической смерти. 15-летнему подростку стало плохо на уроке физкультуры.

Школьные медики попытались оказать потерявшему сознание юноше первую помощь. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи провели необходимые реанимационные мероприятия и доставили подростка в отделение больницы. Однако все усилия врачей оказались тщетными: школьник, впавший накануне в состояние клинической смерти, сегодня утром скончался.

Согласно информации, размещенной на сайте школы, в учебном заведении используются специальные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями - задержкой психического развития, расстройствами аутического спектра.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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