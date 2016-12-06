В СК заинтересовались эротической вечеринкой с алкоголем в школьном бассейне

В Следственном комитете заинтересовались частной вечеринкой в арендованном бассейне школы №42 города Владимира после того, как в полицию обратился директор образовательного учреждения.

Он жаловался на хулиганские действия со стороны лиц, арендовавших школьный бассейн. Однако следствие намерено дать оценку и действиям администрации школы, предоставившей в аренду помещение бассейна. На официальном Youtube-канале местного издательского дома «Томикс» хорошо видно, что компания из семи человек пришла в бассейн не только поплавать. Мажоры распивают алкоголь, а их спутницы демонстрируют подобие эротических сцен.

После вечеринки, уже на трезвую голову молодые люди дали комментарий «Лайфу». Они недоумевают, что за целый месяц после вечеринки ни у кого из школьного руководства не было к ним претензий, а теперь их пытаются выставить хулиганами. По словам друзей, они предупреждали завуча, что придут с алкоголем, а дежурная по плаванию сама принесла им удлинитель, чтобы включить колонки. Никто не потребовал от посетителей медицинских справок, зато попросили надеть бахилы. Через три часа охранник и сказал, что время посещения вышло, компания убрала за собой мусор и ушла.

После пьяной вечеринки в детском бассейне администрация Владимира решила провести проверку во всех школах, где имеются собственные бассейны. А в 42-й школе пообещали установить камеры видеонаблюдения в помещении бассейна во избежание повторения вопиющих случаев со сдачей школьного имущества в аренду. Роспотребнадзор взял из бассейна анализ воды и никакой заразы не нашел.



