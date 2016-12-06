Следственный комитет России установил причастность к обстрелу российской территории летом 2014 года высокопоставленных украинских военных. Им заочно было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.

По сообщению ведомства, обстрелу подверглись гражданские объекты, находившиеся за полтора километра от границы на российской территории. Проведенные атаки не могли быть случайными, поскольку огонь велся прицельно. По мнению следователей СК, обстрелы напоминали тактику террористов: повторные удары наносились по местам скопления людей.

Как было установлено, к организации обстрелов причастны командующий оперативного командования "Юг" ВС Украины Андрей Грищенко и командир 27-го артиллерийского полка Валерий Исмаилов.

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