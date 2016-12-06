Из больницы выписали двух пострадавших в ходе ДТП в ХМАО

Из окружной клинической больницы в Ханты-Мансийском автономном округе выписали двух пострадавших в серьезном ДТП.

Еще три человека были сегодня переведены в отделение нейрохирургии из реанимации. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы ОКБ, в удовлетворительном состоянии домой из больницы отправились два взрослых пациента.

В настоящий момент после страшной аварии в ХМАО с участием пассажирского автобуса на лечении остаются семнадцать пациентов. Состояние некоторых оценивается как тяжелое, однако, вероятно, в скором времени часть пострадавших начнет чувствовать себя лучше.